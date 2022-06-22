قصف الاحتلال يطال ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-22T18:17:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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