قصف الاحتلال يطال ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء. خبر 22 حزيران 2022, الأربعاء - 18:17 2022-06-22T18:17:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء المنطقة الواقعة بين قريتي أم الحوش وتل قراح في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً حقوقي: صمت المجتمع الدولي يدفع تركيا إلى تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية اعتبر حقوقي أن تقصير الأمم المتحدة في ردع دولة الا... الاقتتال بين المرتزقة لعبة أردوغان الجديدة تمهيداً لمشروعه الاستيطاني شهدت المناطق السورية التي تحلتها تركيا، وخصوصاً ع... لمن تشتكي القمحة والقاضي دجاجة يعاني مزارعو مقاطعة كري سبي المحتلة من تسلط متزعمي...