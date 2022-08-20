قصف الاحتلال يطال قرية سموقية وسد الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سموقية وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-20T00:20:00 الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي  ومرتزقته في هذه الأثناء قرية سموقية وسد الشهاء في مقاطعة الشهباء.


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