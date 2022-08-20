قصف الاحتلال يطال قرية سموقية وسد الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية سموقية وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء. خبر 20 آب 2022, السبت - 00:20 2022-08-20T00:20:00 الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية سموقية وسد الشهاء في مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً مجهولان يفجران قنبلة في حي الوسطى رمى مجهولون قنبلة على سيارة مركونة في حي الوسطى ما ... حلب.. بدء فعالية اعتصام وتنظيم مسيرة تنديداً بالعزلة على القائد أوجلان وهجمات الاحتلال التركي نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في حي الشيخ مقصو... جيش الاحتلال يستهدف ريف ناحية الدرباسية استهدف جيش الاحتلال التركي ريف ناحية الدرباسية، و...