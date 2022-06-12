قصف الاحتلال يطال قرية بيني في ناحية شيراوا

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني في ريف ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-06-12T20:06:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيني في ريف ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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