قصف الاحتلال يطال قرية بيني في ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني في ريف ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 12 حزيران 2022, الأحد - 20:06 2022-06-12T20:06:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيني في ريف ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً العثور على جثة امرأة مقتولة داخل مخيم الهول عثرت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول عل... خلال مسيرة حلب... زوجات الشهداء يستنكرن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة استنكرت زوجات الشهداء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب... إدارة مخيم روج تدين التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا قالت إدارة مخيم روج في ديرك إن هجمات الدولة التركي...