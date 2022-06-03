قصف الاحتلال يطال قرية الوحشية في ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوحشية في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 03 حزيران 2022, الجُمُعَةُ - 20:45 2022-06-03T20:45:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوحشية في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة يطالبون ذوي مختطف من كري سبي المحتلة بمبلغ مالي كبير للإفراج عنه طالب مرتزقة الاحتلال التركي في مقاطعة كري سبي المح... تجدد التظاهرات المناهضة للاحتلال التركي في عفرين ومارع المحتلتين تجددت المظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسياسات دول... خلال اجتماع ....حرب الشعب الثورية هي وسيلة الانتصار وتحقيق أهداف الثورة أشار أهالي ناحية تربه سبيه إلى أن حرب الشعب الثوري...