قصف الاحتلال يطال قرية الوحشية في ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوحشية في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-03T20:45:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوحشية في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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