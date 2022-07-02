قصف الاحتلال التركي لقرى الشهباء يُسفر عن نفوق عدد من الأغنام

تعرضت صباح اليوم، قريتا حساجك وأم القرى التابعتان لمقاطعة الشهباء للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ليطال القصف الأراضي الزراعية وأغنام الأهالي.

وفي هذا السياق، تحدث لوكالتنا، راعي القطيع الذي تعرض للقصف، وأحد أهالي قرية أم القرى محمد الجاسم: "كنت أرعى الغنم عند الساعة السابعة صباحاً، عندما بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف المنطقة بما فيها الأغنام".

بيّن جاسم "أن القصف أسفر عن نفوق 4 أغنام وإصابة العديد منها".

أكّد جاسم أن أهالي المنطقة يعتمدون في الدرجة الأولى على تربية الماشية ثم الزارعة كمصادر دخل لهم ولأولادهم، وأن القصف دائماً ما يطالهما، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يحاربونهم في لقمة عيشهم.

من جانبه، استنكر المهجر من عفرين والقاطن في قرية أم القرى، عبدو حسين القصف الذي يتعرضون له بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في مناطق مارع وإعزاز شمال حلب.

أشار حسين "الاحتلال التركي يسعى من خلال قصفه للمنطقة إلى إفراغها، لكن أهالي المنطقة وأهالي عفرين المهجرين إليها اتخذوا من المقاومة سلاحاً في وجه هجمات الاحتلال التركي، ونحن هنا مصممون على البقاء في أرضنا ولن نسمح باحتلالها".

بدورها، أكّدت المواطنة سميرة عمر المهجرة من عفرين والقاطنة في قرية أم القرى، أن الأهالي في المنطقة، ينظمون أنفسهم وفق مبادئ حرب الشعب الثورية، ليكونوا صفّاً واحداً في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

وبيّنت سميرة "الاحتلال التركي يريد إخراجنا من هنا، لكننا نقول له وللعالم: إننا أصحاب الأرض ولن نخرج منها إلا إلى عفرين بعد تحريرها".

(ف)

ANHA