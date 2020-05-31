قصف على صوامع عين عيسى

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ليل أمس، ناحية عين عيسى.
خبر 2020-05-31T08:54:00 عين عيسى

وتعرضت صوامع ناحية عين عيسى وقرية كندل لقصف بمدافع الهاون.

(م)
ANHA


إقرأ أيضاً