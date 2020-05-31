قصف على صوامع عين عيسى قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ليل أمس، ناحية عين عيسى. خبر 31 أيار 2020, الأحد - 08:54 2020-05-31T08:54:00 عين عيسى وتعرضت صوامع ناحية عين عيسى وقرية كندل لقصف بمدافع الهاون. (م) ANHA إقرأ أيضاً TEV-DEM تدين انتهاكات المرتزقة بحق النساء في عفرين المحتلة أدانت حركة المجتمع الديمقراطي(TEV-DEM) الجرائم التي ي... بعد خمس سنوات مهجّرو عفرين يعيدون ترميم جامع دمره داعش ساهم أهالي قرية معراته التابعة لمقاطعة الشهباء با... ملفان رسول: القضية الكردية دخلت مرحلة جديدة مع نجاح مساعي توحيد الصف الكردي قال الكاتب الكردي ملفان رسول إن نجاح مساعي توحيد ا... الموقع القديم