قصف على قرية كور حسن

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كور حسن في ريف مقاطعة تل أبيض المحتلة.
خبر 2021-08-21T07:44:00 تل أبيض

وتتعرض القرية الواقعة في الريف الغربي لمقاطعة تل أبيض لقصف بالأسلحة الثقيلة.

(م)

ANHA


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