قصف على قرية كور حسن يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كور حسن في ريف مقاطعة تل أبيض المحتلة. خبر 21 آب 2021, السبت - 07:44 2021-08-21T07:44:00 تل أبيض وتتعرض القرية الواقعة في الريف الغربي لمقاطعة تل أبيض لقصف بالأسلحة الثقيلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات تدعو الكرد للوحدة لمواجهة مخططات الإبادة أشارت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في... الأهالي يؤكدون أنهم سيكونون مع قسد في خندق واحد ضد أي هجوم تركي أكد أهالي قامشلو أن الدفاع عن المنطقة ضد الاحتلال ... الاحتلال التركي يقصف قرية تل شنان الآشورية بريف تل تمر بعد قصفهم لقريتي الدردارة وأم الكيف، بدأ الاحتلال ... الموقع القديم