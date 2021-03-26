قصف على قرية الدردارة ومجلس تل تمر العسكري يُفشل محاولة تسلل للمرتزقة

يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الدردارة الواقعة شمالي ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بالأسلحة الثقيلة، فيما تصدت قوات مجلس تل تمر العسكري لهجوم ومحاولة تسلل من قبل المرتزقة.
خبر 2021-03-26T21:09:00 تل تمر

وأفاد مراسلنا أن قوات مجلس تل تمر العسكري تصدت لهجوم ومحاولة تسلل من قبل مرتزقة تركيا انطلاقا من قرية الريحانية، واندلعت على اثرها اشتباكات قوية نتج عنها فشل محاولة التسلل وفرار المرتزقة لتتمكن قوات مجلس تل تمر ملاحقة المرتزقة حتى داخل قرية الريحانية المحتلة، وتجري حالياً اشتباكات في محيط القرية.

هذا وبعد فشل هجمات الاحتلال والمرتزقة لجأ الأخير إلى قصف قرية الدردارة شمالي ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون من تلة قرية المناخ.

هذا ولازالت الاشتباكات والقصف مستمراً دون ورود معلومات حول الخسائر التي خلفتها.

(ل)

ANHA


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