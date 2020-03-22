قصف على قرى كرى سبي المحتلة يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة. خبر 22 آذار 2020, الأحد - 15:21 2020-03-22T15:21:00 مركز الأخبار ويستهدف القصف المدفعي قريتي سليب وسفيان في ريف المقاطعة المحتلة. (م) ANHA إقرأ أيضاً المرحلة الأولى من حظر التجوال يطبق في إقليم الجزيرة دخلت المرحلة الأولى من حظر التجوال في إقليم الجزير... هيئة الصحة في الجزيرة تُخصص أرقاماً للطوارئ خصصت هيئة الصحة في إقليم الجزيرة أرقاماً لحالات ال... برصوم يحذّر من تقسيم سوريا ما لم تعتمد الحلول التي طرحها القائد أوجلان رأى سنحريب برصوم أنّ أيّ حلّ آخر يطرح دون الذي طرحه... الموقع القديم