أخبار عاجلة!قصف على قرى كرى سبي المحتلة

قصف على قرى كرى سبي المحتلة

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ريف مقاطعة كري سبي المحتلة.
خبر 2020-03-22T15:21:00 مركز الأخبار

ويستهدف القصف المدفعي قريتي سليب وسفيان في ريف المقاطعة المحتلة.

(م)

ANHA


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