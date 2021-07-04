قسد: تدمير دبابة وخنادق للاحتلال التركي في ريف كري سبي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الصدد كشف فيه حصيلة الهجمات التركية وتصدي قواتهم لها، وجاء في البيان:

"في الفترة الواقعة ما بين 21 حزيران و 01 تموز الجاري، نفذ الاحتلال التركي ومرتزقته سلسلة من الهجمات بالأسلحة الثقيلة استهدفت عدداً من قرى تل أبيض، وطريق M4 وكذلك محيط بلدة عين عيسى.

القرى التي تعرضت للاعتداءات التركية هي: قرى خربة بقر، عريضة، بير زنار، لقلقو، صوان، مبلوجة، زنوبيا، سليب، فرحونة، كور حسن، صوامع قزعلي والمناطق المحيطة بها. إضافة إلى القرى المحيطة ببلدة عين عيسى والطريق الدولي M4. حيث تعرضت إلى اعتداءات عنيفة بأسلحة المدفعية والهاون، إضافة إلى محاولات فاشلة للتقدم في تلك المناطق تصدى لها مقاتلونا.

ونتيجة تلك الاعتداءات، أُصيب عدد كبير من المدنيين بجروح، واستشهد مدني يدعى محمد إبراهيم الهيشر.

بمواجهة ذلك، وفي إطار حقّ الدفاع المشروع، تصدى مقاتلونا لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، ونفذوا سلسلة من العمليات الانتقامية وبنتيجتها تمّ تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الاحتلال ومرتزقته وهي كالتالي: مقتل 8 مرتزقة، إعطاب كاميرتين حراريتين للمراقبة، تدمير خندقين، تدمير آليتين عسكريتين ودبابة".

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ANHA