قسد: قوّاتنا غير مهتمة بقضايا خارج سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً نفى فيه الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام حول مشاركة القوات في الحرب الدائرة في أوكرانيا، جاء فيه:

"نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً مختلقة ومدسوسة حول مشاركة مفترضة لمقاتلينا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، نؤكد أن تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الواقع وتنشرها جهات معروفة بمصادرها الرخيصة.

تلك التحركات المزعومة لا تتماشى مع الأولويات الوطنية لقوّات سوريا الديمقراطية في الكفاح ضمن الأراضي السورية لحماية المنطقة وسكانها، وقوّاتنا غير مهتمة بالقضايا الأخرى خارج سوريا".

(ف)