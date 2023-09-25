قسد: قواتنا تحاصر مسلحين تسللوا إلى مناطق شرقي دير الزور

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً قال فيه إن مجموعتين من المسلحين تابعتين لقوات حكومة دمشق تسللتا إلى مناطق في ناحية الذيبان شرقي دير الزور.

وجاء في البيان:

"تحاصر قوّاتنا مجموعتين من المسلحين التابعين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تسللوا تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين في الضفة الغربية لنهر الفرات إلى مناطق في ناحية الذيبان شرقي دير الزور".

وذكر البيان أن قوات سوريا الديمقراطية اتخذت "إجراءات أمنية فورية ضرورية لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة وسهلت انتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة في القرى المجاورة وضمان سلامتهم، ومنع المسلحين المرتزقة من إقحامهم في هجومهم الإرهابي، حتى القضاء على المسلحين أو فرض الاستسلام عليهم".

وبحسب البيان فقد قتل عدد من المسلحين خلال الاشتباكات وأُصيب عدد آخر بجروح "نُقلوا إلى مناطق سيطرة النظام السوري في الضفة الغربية لنهر الفرات، فيما تسبب القصف العشوائي بقذائف الهاون والمدفعية مصدره مناطق سيطرة النظام في غرب الفرات بإصابة عدد من الأهالي وحدوث أضرار مادية بممتلكاتهم".