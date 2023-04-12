قسد: قواتنا ردت على صاروخ استهدف قوات التحالف

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم 12 نيسان، بياناً إلى الرأي العام، نشر على موقعه الرسمي، وجاء فيه:

"في 10 أبريل/ نيسان 2023، ردت قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية على صاروخ عيار 107 ملم استهدف قوات التحالف شرق دير الزور في شمال وشرق سوريا حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي. ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات بين أفراد التحالف أو معداته أو مرافقه.

وأكد المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية: "إن هجمات من هذا النوع تعرض سكاننا المدنيين وقواتنا وشركائنا في التحالف للخطر وتقوض سلامة المنطقة".

وبيّن المركز الإعلامي أن قوات سوريا الديمقراطية ستواصل القيام بالعمليات مع قوات التحالف للحفاظ على الاستقرار والأمن في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.

(أ ب)