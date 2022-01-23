قسد: قواتنا في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المرتزقة الذين هاجموا السجن

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية تنويهاً على معرفاتها الرسمية، بصدد الأوضاع الميدانية المتعلقة بهجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

وجاء في نص التنويه:

"تداولت وسائل إعلام أنباء غير دقيقة حول سيطرة قواتنا الكاملة على سجن الصناعة.

تلك الأنباء غير دقيقة، قواتنا سيطرت بشكل كامل على الوضع الاستثنائي الذي كان داعش يحاول الاستفادة منه للفرار، ليس بإمكان مرتزقة داعش المتبقين في أسوار السجن الفرار الآن.

نحن في مرحلة متقدمة من القضاء النهائي على المرتزقة الذين هاجموا السجن وتحصنوا في الأسوار الشمالية وبعض المهاجع، عمليات التطهير مستمرة بدقة، والعشرات من المرتزقة قُتلوا وأُلقي القبض عليهم خلال اليوم."