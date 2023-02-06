قسد: قواتنا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفورية لتجاوز آثار الزلزال

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، برقية عزاء للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مدناً في باكور كردستان والأراضي السورية.

قسد وفي بيانها قالت: "نشاطر أهلنا في كافة المناطق السورية مصابهم الأليم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمن بالشفاء على المصابين ويحفظ أهلنا من كل مكروه".

وأعلنت أن قواتهم تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفورية لتجاوز آثار الزلزال وتبعاته على كافة الأراضي السورية، بما فيها تقديم الدعم الإغاثي وإرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة.

القيادة العامة لقسد تقدمت بالعزاء واختتمت بيانها "قوّاتنا تقدّم التعازي للأهالي في مدن مرعش وديلوك وكافة المناطق في شمال كردستان التي تعرضت للزلزال ونعلن عن تكاتفنا وتضامننا معهم في هذا الوقت العصيب".

(سـ)