قسد: مقتل متزعمين اثنين لداعش في عمليتين أمنيتين بريف دير الزور

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، بياناً كشفت فيه تفاصيل عمليتين أمنيتين ضد داعش.

وجاء في مستهل البيان "في إطار ملاحقة قواتنا لفلول خلايا تنظيم داعش الإرهابية؛ نفذت قواتنا يوم أول أمس، الخميس، 16 فبراير/ شباط عمليتين أمنيتين ضد خلايا التنظيم بريف دير الزور الشرقي".

وعن تفاصيل العمليتين أضاف البيان "ففي العملية الأولى التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، وبدعم ومشاركة من قوات التحالف الدولي، والتي جرت في ناحية “الصبحه” بريف دير الزور الشرقي، استهدفت إلقاء القبض على قياديٍ في التنظيم يدعى “مهند الساري الفدغم”، وهو أحد الأمنيين الخطيرين لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان ينفذ عمليات اغتيال ضد قواتنا. وبعد محاصرة مكان تواجده؛ وجهت وحداتنا نداء له بالاستسلام، فرفض النداء وبدأ بإطلاق النار على وحداتنا، ما اضطرت للرد عليه واندلاع اشتباك، ما أدى إلى مقتله.

فيما تمت العملية الثانية في قرية “الحاجنة” بريف دير الزور الشرقي أيضاً، حيث نفذت وحداتنا إنزالاً جوياً مع قوات التحالف الدولي استهدفت إلقاء القبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي ويدعى “حمزة الحمصي”. تمت محاصرة مكان تواجد الإرهابي ووجه له نداء بالاستسلام، ولكنه عمد إلى تفجير نفسه، ما أدى إلى مقتله وجرح أربعة من قوات التحالف الدولي".

ووفقاً للبيان، فقد تم مصادرة عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة "الإرهابيين" خلال العمليتين، وهي كالتالي:

"1 – سلاح كلاشينكوف عدد /1/.

2 – مخازن سلاح كلاشينكوف عدد /3/.

3 – جعب عسكرية عدد /1/.

4 – هواتف ذكية عدد (1)".

(س ر)