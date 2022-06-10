قسد: مقتل متزعم لخلايا مرتزقة داعش خلال عملية أمنية في ريف الحسكة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فإن "العملية استهدفت مطلوباً من متزعمي تنظيم داعش في قرية العطالة بريف الشدادي جنوب الحسكة، كان ينشط في نقل الأموال وتوزيعها على خلايا التنظيم وعوائلها، إضافة للترويج لرسائل التنظيم العقائدية، والمشاركة في التخطيط لعمليات تستهدف المؤسسات الخدمية والعسكرية والأمنية.

وأضاف الموقع "القوات المنفذة للمداهمة لاحقت الهدف المطلوب بعد فراره من منزله، ووجهت نداءً له بتسليم نفسه، إلا أنه بادر بإطلاق النار، ما دفع قواتنا والتحالف الدولي للتعامل، وبعد توقف إطلاق النار وتمشيط المكان تبين مفارقته للحياة إثر إصابته، وتمت مصادرة السلاح الذي كان بحوزته، وتفتيش المكان بشكل دقيق، وعثر على وثائق أخرى تعود له".

وأكد الموقع أن "وحداتنا الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب تواصل مع قواتنا الأمنية بالشراكة مع التحالف الدولي، نشاطها في مكافحة الإرهاب وخلايا تنظيم داعش الإرهابي، للحفاظ على أمن المنطقة وتثبيت الاستقرار الذي تسعى الخلايا الإرهابية وداعميها إلى تقويضه".

(ف)