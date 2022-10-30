قسد: مقتل مرتزقين والقبض على اثنين آخرين في ريف دير الزور

ونشر الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم الأحد، خبراً حول عملية نفذتها ضد خلايا مرتزقة داعش في ريف دير الزور، جاء فيه:

"نفذَت قواتنا، يوم الخميس، 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية أمنية خاصةً في قرية “اللوزية” بريف دير الزور الشرقي، استهدفت تفكيك خلية نشطة لتنظيم “داعش” الإرهابي كانت تُخططُ لاستهداف المدنيين وإشاعة الإرهاب في المنطقة.

حاصرت قواتنا عناصر الخلية في مكان اختبائهم، وبعد رفضهم نداءات تسليم أنفسهم؛ اندلع اشتباك بين قواتنا والإرهابيين، ما أدى إلى مقتل إرهابيَين اثنين، وإلقاء القبض على اثنين آخرين. كما تَمَ ضبط مسدس وسلاحي كلاشينكوف وقنبلة يدوية وكمية من العملة الأجنبية (دولار) كانت بحوزتهم.

وتؤكدُ قواتنا على أنها ستلاحق فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في كُل مكان، ولن تدع أحداً يزعزع أمن واستقرار مناطقنا، التي طالما دفعنا دماء خيرة أبنائنا في سبيل الحفاظ عليها وحمايتها من جميع التهديدات الإرهابية".

(ف)