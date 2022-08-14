قسد: مقتل عنصر لشبكة مرتبطة بالاستخبارات التركية والقبض على اثنين آخرين خلال عملية خاصة

قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، عبر بيان كتابي، أصدره اليوم الأحد، "داهمت، قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، يوم الخميس الماضي، 11 أغسطس/ آب، وفي عملية أمنية خاصةً، وكراً لخلية تعمل صالح الاستخبارات التركية في حي “أبو عرزالة” ببلدة تل براك".

بحسب البيان فإن "الخلية تضم ثلاثة أفراد، ومتورطة في استشهاد العديد من رفاقنا ومقاتلينا، وكانت تتجسس في منطقة تل براك وقامشلو لصالح الاستخبارات التركية “الميت”، وتقدم لها معلومات عن العاملين في الإدارة الذاتية وآخرين في المؤسسات المدنية والخدمية والعسكرية".

وأضاف "وأثناء العملية ضد هذه الخلية؛ رفض أحد أعضاء الخلية المدعو “عزيز محمد المحمد” الاستجابة لنداء الاستسلام الآمن وقاوم، ما استدعى الرد عليه، وأسفر عن مقتله، فيما تم إلقاء القبض على عميليْن آخريْن".

وتأتي هذه العملية ضمن سياق “عملية القسم” التي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي لتفكيك شبكات الاستخبارات التركية والقبض على عناصرها، بعد تزايد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، على ما أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.

واختتم البيان بالقول: "جدير بالذكر أنه بعد مرور ساعات على مقتل المدعو “عزيز محمد المحمد”، والذي كان يعمل لصالح الاستخبارات التركية “الميت”؛ نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” المرتبطة بـ”الميت التركي” ومرتزقته، خبر مقتله وحاولت إخفاء هويته وتقديمه كمدني وإخفاء الأعمال القذرة التي ارتكبها".

(س ر)