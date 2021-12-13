قسد: مقتل 5 مرتزقة من خلايا داعش في عملية أمنية بدير الزور

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فإن العملية تمت بعد عمليات تحرّي وجمع المعلومات والمتابعة الدقيقة للمطلوبين خلال الفترة الماضية.

وقال الموقع إن "أفراد الخلية الإرهابية بادروا بإطلاق النار على قوات المداهمة، ولعدم الاستجابة للنداء الآمن الذي أطلقته القوّات بعد تطويق المكان، ردت قواتنا على مصادر إطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى مقتل 5 من أفراد الخلية، حيث كان معظمهم يرتدي أحزمة ناسفة".

وأضاف الموقع: "إن هذه العملية تأتي على خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها قواتنا والمؤسسات المدنية والخدمية في بلدة البصيرة من قبل خلايا إرهابية".

ونفذت العملية الأمنية بشكل مشترك مع التحالف الدولي لمحاربة داعش.

(ف)