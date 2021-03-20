قسد: مقتل 3 من عناصر المرتزقة في ريف عين عيسى وجثثهم تحت سيطرتنا

أصد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قبل قليل، بيانًا إلى الرأي العام حول مستجدات الاشتباكات الدائرة في ريف ناحية عين عيسى، التي تشهد قصفًا وهجمات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء في نص البيان:

نشرنا اليوم، بيانًا حول الاشتباكات التي تدور في منطقة عين عيسى، حيث قتل خلالها عدد كبير من عناصر المرتزقة، ولهذا يحاول المرتزقة نقل جثثهم من ساحة المعركة، بالإضافة إلى محاولاتهم شن هجمات برية على المنطقة.

وفي هذا السياق، تتصدى قواتنا لهذه الهجمات، حيث نفذت في قرية معلك عملية ضد المرتزقة في إطار الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر المرتزقة، وإصابة مرتزقين اثنين، والآن جثث المرتزقة وعتادهم العسكري تحت سيطرة مقاتلينا.

ومازالت الاشتباكات مستمرة في بعض النقاط في المنطقة، وسط استمرار القصف على المنطقة".

(د ج)

ANHA