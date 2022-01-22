قسد: مقتل 22 مرتزقاً من المهاجمين على سجن الصناعة خلال اشتباكات اليوم

وحسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فقد قُتل 22 مرتزقاً خلال الاشتباكات التي تجددت اليوم، بين قواتها وقوى الأمن الداخلي من جهة والمهاجمين من خلايا مرتزقة داعش من جهة أخرى.

وأكد المركز إلقاء القبض على مرتزقٍ، والسيطرة على عربة محملة بالأسلحة والذخيرة عائدة للعناصر الإرهابية التي هاجمت السجن إضافة إلى عدد من الأحزمة الناسفة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي قد استعادت صباح اليوم، السيطرة على عدة نقاط في الجهة الشمالية لأسوار السجن بعد اشتباكات عنيفة دارت بينها وبين مرتزقة داعش من المهاجمين على سجن الصناعة في حي غويران.

(ف)