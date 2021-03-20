قسد: مقتل 18 مرتزقًا وإصابة 10 آخرين بجروح خلال تصدي مقاتلينا لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عين عيسى.

وجاء في نص البيان

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ الـ 17 من آذار وإلى الآن، هجماتهم على ناحية عين عيسى والطريق الدولي M4، وبشكل خاص على قريتي معلك وصيدا، وقد تصدى مقاتلونا لهذه الهجمات، واندلعت اشتباكات قوية بينهم وبين المرتزقة، يومي الـ 18 والـ 19 من آذار الجاري.

واليوم وفي الساعة الـ 05:00 فجرًا، صعّد مرتزقة جيش الاحتلال التركي هجماتهم بشكل أكثر على قريتي معلك وصيدا، مستخدمين الأسلحة المتطورة، وتصدى مقاتلونا للهجمات، وأجبروا المرتزقة على التراجع، وخلال الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم، قُتل 10 من عناصر المرتزقة في قرية صيدا، أما في قرية معلك فقد قتل 8 من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين بجروح.

ومازال القصف العنيف مستمرًّا على المنطقة، ومعظم الأماكن التي يتم استهدفها خلال القصف هي مناطق مدنية مأهولة بالسكان.

كما ارتقى أحد مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة، وأصيب 3 مقاتلين آخرين بجروح، خلال اشتباكات اليوم، وسيتم الإعلان عن اسم مقاتلنا الشهيد في وقت لاحق".