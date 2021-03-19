قسد: مقتل 16 مرتزق وتدمير عربة عسكرية خلال معارك اليوم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشفت من خلاله عن حصيلة معارك اليوم وقال:

"بتاريخ 19 آذار زاد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم وقصفهم على بلدة عين عيسى والطريق الدولي M4 . حيث هاجم مرتزقة الاحتلال التركي في الساعة 11:00 قريتي صيدا ومعلك، وعليه تصدت لهم قواتنا واندلعت اشتباكات قوية في محيط القريتين، وقتل خلالها 3 مرتزقة، وفي ساعات مابعد الظهر تمكنت قواتنا من تدمير عربة مصفحة قتل فيها 13 مرتزق، أي أن خلال تلك الاشتباكات قتل 16 مرتزقاً.

فيما أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على قصف عدة قرى في محيط عين عيسى بالأسلحة الثقيلة، وبنتيجتها فقد طفل حياته وأصيب عدد من المدنيين بجراح.

فيما ارتقى خلال تلك المقاومة اثنان من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة، وأصيب مقاتل بجراح، وسنكشف عن سجل شهدائنا في وقت لاحق عبر بيان.

هذا ولازال القصف على المنطقة مستمراً، وسط اندلاع اشتباكات متقطعة في عدة محاور".

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ANHA