قسد: مقتل 13 مرتزقاً من المهاجمين على سجن الصناعة والقبض على 2 آخرين

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، في الساعة 11:45 صباحاً، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه أن قواتهم "تقاتل وبدقة عالية لمنع تلك العناصر الإرهابية من الإفلات الجزئي أو الكامل من العقاب".

وجاء في نص البيان:

"تتعامل قواتنا مع خلايا إرهابية (لم يتم التأكد من هويتها) حاولت مؤازرة ارهابيي داعش المحاصرين في القسم الشمالي لسجن الصناعة انطلاقاً من حيث غويران جنوب المدينة، حيث بدأت قواتنا بعمليات مداهمة لمواقع محددة في الحيّ وملاحقة تلك العناصر الإرهابية.

قواتنا ضيقت طوقها الأمني حول السور الشمالي لسجن الصناعة ونفذت صباح اليوم عمليات عسكرية دقيقة تمكنت خلالها من قتل 13 مرتزقاً من المهاجمين على السجن وإلقاء القبض على اثنين آخرين.

تقاتل قواتنا وبدقة عالية لمنع تلك العناصر الإرهابية من الإفلات الجزئي أو الكامل من العقاب".

(س ر)