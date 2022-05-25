قسد: منطقتا عين عيسى وكوباني تشهدان تحركات اعتيادية برية وجوية للقوى الدولية

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أكدت فيه أن منطقتي عين عيسى وكوباني تشهد "تحركات اعتيادية برية وجوية للقوى الدولية الضامنة بالتنسيق مع قواتنا في إطار الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد ومواجهة أي تصعيد تركي محتمل".

ودعت قوات سوريا الديمقراطية مجدداً الأطراف الضامنة إلى تفعيل آليات ميدانية وقانونية رادعة أكثر ضد العدوان التركي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أكدت خلال بيان أول أمس الإثنين أنه لا تغيير استراتيجي في توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في شمال وشرق سوريا، وأن استعراض القوة وتسخين الأجواء من قبل دولة الاحتلال التركي يأتي في سياق محاولاتها ضرب الاستقرار واستجابتها الطبيعية لمحاولات إعادة تنشيط خلايا مرتزقة داعش.

(ف)