قسد: ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اختفاء 5 من أفراد قواتنا أخبار كاذبة ومضللة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"لأسباب خبيثة، نشرت بعض وسائل الإعلام التابعة لمرتزقة تركيا والتي تبث من الأراضي التركية أخباراً كاذبة حول اختفاء خمسة من أفراد قوات سوريا الديمقراطية على طريق الرقة – الحسكة. تلك الأخبار غير صحيحة ودوريات قواتنا إضافة إلى المراقبة الجوية تتم بشكل مستمر ومنظم في تلك المنطقة.

إن السمعة السيئة لتلك الوسائل التي تتعمد نشر الأخبار الكاذبة والمضللة على صعيد المصداقية باتت واضحة وندعو وسائل الإعلام المرموقة وكذلك المتابعين إلى عدم الوقوع في فخ تلك الأكاذيب والاعتماد على المصادر الإعلامية الرسمية لقوات سوريا الديمقراطية".

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ANHA