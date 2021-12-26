قسد: مع إعلاننا إحباط مخطط لداعش بالهجوم على سجن الحسكة شنت تركيا هجوماً على كوباني

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية كشفت فيه عن إحباط مخطط كبير من قبل خلايا مرتزقة داعش كانت تستعد لشن هجوم كبير على سجن الحسكة، وقالت في البيان:

"في إطار كفاحنا تنظيم “داعش” الإرهابيّ؛ حقّقت وحدات المهام الخاصة التّابعة لقوّاتنا، وخلال الأيّام الماضية؛ عملاً باهراً، أنقذ شعبنا وكُلّ شعوب العالم من خطر كبير كان محتملاً.

عمل ويقظة قوّاتنا؛ أفشل خطّة تنظيم “داعش” الإرهابيّ في الهجوم على سجن الحسكة، عبر تعقّب جميع الإرهابيّين ممّن شاركوا في الخطّة، حيث اعتقلتهم جميعاً، وحوّلتهم إلى السُّجون.

أحد المعتقلين هو أمير لتنظيم “داعش” الإرهابيّ واسمه “محمّد عبد العوّاد”، ارتكب العديد من المجازر في مناطق شمال وشرق سوريا، ولم تسلم أيُّ منطقة في سوريا ولم يرتكب فيها أعمالَ قتلٍ ومجازر، وآخرها قيادته وإعداده لخطّة الهجوم على سجن الحسكة.

لكن اليوم، ومن خلال يقظة ووفاء قوّاتنا تَمّ اعتقاله، ولم يَعُد بمقدوره ارتكاب المجازر.

على هذا الأساس، وفي هذه الأيّام المباركة التي تصادف ميلاد السيّد المسيح، نتقدّم بالشكر إلى قوّاتنا (قسد)، وكذلك إلى فرق التّحالف الدّوليّ لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابيّ، ممّن شاركت في العمليّة، ونُهدي انتصارهم إلى شعبنا والعالم أجمع.

بالتّزامن مع تحقيق هذا النَّصر ضدّ تنظيم “داعش” الإرهابيّ، وفي يوم إعلانه؛ يبدو أنَّ دولة الاحتلال التركيّ كشفت عن انزعاجها من هذا النَّصر، وهاجمت شعبنا في كوباني، حيث أسفر الهجوم عن سقوط شهداء وجرحى.

نتقدّم بالتَّعازي إلى عوائل الشُّهداء وأبناء شعبنا، كما نتمنّى الشّفاء العاجل للجرحى، ونؤكّد له بأنَّنا سنحميه من كُلِّ التَّهديدات والهجمات، وسننتقم من المجازر المُرتَكَبَة بحقّه ونحاسب المُعتدين".

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ANHA