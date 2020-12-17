قسد: لم تتهجم قواتنا على قوات البيشمركة

أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا إلى الرأي العام، أوضحت من خلاله ما حدث، ليلة الأربعاء ١٦ كانون الأول، بالقرب من منطقة سحيلا الحدودية بين إقليم كردستان وروج آفا، وجاء فيه:

"لم تتهجم قواتنا على قوات البيشمركة، ولطالما احترمنا سيادة إقليم كردستان".

خلال السنوات التي تلت بدء عمليات مكافحة إرهاب داعش، كانت هناك دائمًا آلية للتنسيق المشترك على طرفي الحدود بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، وهذا التنسيق أسهم في تجاوز الكثير من العقبات والعراقيل التي تحدث عادة في المناطق الحدودية.

وإن ما حدث، ليلة الأربعاء ١٦ ديسمبر/ كانون الأول، بالقرب من منطقة سحيلا الحدودية بين إقليم كردستان وروج آفا، لم يكن هجومًا على أي من نقاط تمركز قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، وما نشُر من تصريحات إعلامية كانت مبالغة كبيرة، أعطت الحدث حجمًا أكبر من حقيقته والواقع، فما جرى لم يعدو مسألة سوء في التنسيق بين الأجهزة الأمنية على طرفي الحدود، على عكس ما تم الترويج له، بأنه اعتداء أو تهجم على قوات البيشمركة ونقاط تمركزها.

إن قوات سوريا الديمقراطية لطالما احترمت سيادة الإقليم وقواته العسكرية على أراضيه، فبعد التنسيق لوقف إطلاق النار بين إحدى مجموعات الكريلا التي أنهت مهامها في دعم عمليات مكافحة داعش إلى جانب قواتنا، والتي كانت في طريقها للعودة إلى مقراتها، تمت محاصرتها من قبل قوات البيشمركة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات قصيرة بين الطرفين وحينها تدخلت قنوات اتصالنا لإيقاف هذه الاشتباكات، والتنسيق لإعادة مجموعة الكريلا بشكل آمن إلى مقراتها عبر الجهود المشتركة بين فريقي التنسيق.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية على ثقة تامة بأن تكثيف التنسيق بيننا على طرفي الحدود هو الضمان الوحيد والضروري لتجنب أي سوء فهم مستقبلًا، بما يخدم المصلحة المشتركة وعملية الاستقرار والأمن على الحدود.

(أ ب)