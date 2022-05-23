قسد: لا تغيير استراتيجي في توزع وانتشار القوى الدولية في شمال وشرق سوريا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد التهديدات الأخيرة لرئيس دولة الاحتلال التركية حول شن عملية عسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان:

" لا تغيير استراتيجي في توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال وشرق سوريا، تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية تأتي في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من قبل الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش.

قواتنا تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق شمال وشرق سوريا وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة."



ANHA