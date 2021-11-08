قسد: خطوط التماس شهدت تحركات استفزازية من قبل مرتزقة تركيا ومازلنا ملتزمين باتفاقية خفض التصعيد

وجاء ذلك خلال بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية كشف فيه عن آخر التطورات العسكرية في الجبهات ليوم الاثنين، وقال في البيان:

"شهدت الساعات الأولى من عصر اليوم 08 تشرين الثاني 2021 عمليات تحشيد استفزازية من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في خطوط التماس بمنطقتي رأس العين وتل أبيض وكذلك بلدة عين عيسى، وبشكل جزئي في ريف منبج. ومن ضمن ذلك، تمركز المئات من المرتزقة برفقة جنود الاحتلال التركي ومدرعاتهم في عدد من نقاط التماس في المناطق المذكورة وحاولوا استفزاز قواتنا لمرات عديدة وخاصة في الريف الشرقي والغربي لبلدة عين عيسى، حيث لا تزال قواتنا تحافظ على ضبط النفس والالتزام باتفاقية خفض التصعيد من جانب، ومستعدة لأي طارئ في جانب آخر.

على صعيد آخر، قدمت قواتنا خلال مسيرة تحريرها للعديد من المناطق وشعبها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الآلاف من الشهداء والجرحى، وتعتبر حماية تلك المناطق مهمة أساسية وتاريخية لها، ولن تترد في تقديم المزيد من التضحيات لمواصلة حمايتها، وعلى هذا الأساس، فإننا نقدّر مواقف أهلنا في الطبقة، الرقة، منبج، دير الزور وكافة المناطق التي قمنا بتحريرها في شمال وشرق سوريا على مساندتهم لأبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية، وندعوهم إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات والأكاذيب التي تطلقها بعض الجهات، والاعتماد على المصادر الرسمية المختصة بنشر التطورات العسكرية والسياسية الخاصة بمناطقنا المحررة".

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ANHA