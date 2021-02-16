قسد: حوار الأحزاب الكردية جزء من استراتيجيتنا لإطلاق حوار سوري-سوري

أصدر مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بيانًا حول مباحثات الحوار الكردي- الكردي بهدف وحدة الصف وتوحيد الخطاب لسياسي بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي في سوريا.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قد أطلق، في نهاية 2019، مبادرة للوحدة الكردية، حققت الكثير النقاشات وردود الفعل، وجرت على أعقابها استعدادات الاستمرار في عقد الجولة الثالثة من المباحثات.

وخلال بيانه، اليوم، قال مكتب العلاقات العامة في قسد "تؤكد قوات سوريا الديمقراطية التزامها بمبادرتها وضمانها للحوار الكردي – الكردي بهدف تحقيق وحدة الصف وتوحيد الخطاب السياسي بين أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي في سوريا.

ونعتقد أن وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين المتحاورين هو أمر طبيعي، فالمهم هو إبداء الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات وإظهار روح المسؤولية خلال جلسات المباحثات، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة، ونأمل ألا تتحول التصريحات الإعلامية، من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار.

وتابع "لقد أنجز الطرفان تطورًا ملموسًا وخطوات جادة خلال جلسات المباحثات السابقة، ولدينا تفاؤل كبير في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الخطوات على طريق إنجاح الحوار وصولًا إلى اتفاقية مبنية على أسس وطنية ثابتة"

بينما أكد أن حوار الأحزاب الكردية السورية فيما بينها هو جزء من استراتيجية قوات سوريا الديمقراطية لإطلاق حوار سوري – سوري يضم كافة المكونات السورية، وأضاف " نعمل مع جميع الأصدقاء ليصبح الحوار بين السوريين واقعًا ملموسًا، ويكون ضمانة لمستقبل مشرق وأفضل لسوريا التي عانى شعبها كثيرًا، وقدّم تضحيات كبيرة لسنوات من مواجهة الإرهاب والاحتلال والنظام الديكتاتوري"..

(سـ)