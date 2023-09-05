قسد: دولة الاحتلال تنشر الأخبار الكاذبة لتمهّد الأرضية لشنّ هجوم

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً كتابياً، أكدت فيه أن ما نشرته وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي حول استشهاد 13 من مقاتلي قسد في عفرين هي مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق "الحرب الخاصة التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد شعبنا، ولا علاقة لها بالحقائق على الأرض إطلاقاً".

وجاء في نص البيان:

"انكشفت مخططات دولة الاحتلال التركي لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا أكثر خلال هذه الأيام، حيث لجأت إلى استخدام كل الأساليب القذرة لتنفيذ هذا المخطط. وحاولت من خلال المعلومات الكاذبة والمضللة التأثير على الرأي العام لعرقلة عملية “تعزيز الأمن” التي أطلقناها في دير الزور ضد مرتزقة “داعش” وتجار المخدرات، لكن محاولات دولة الاحتلال التركي باءت بالفشل.

وفي هذه العملية أيضاً، تبيّن أن دولة الاحتلال التركي بالإضافة إلى القوى الأخرى قدّمت الدعم للمرتزقة وتجار المخدرات.

استمرت عمليات قواتنا بكل نجاح، وعندما لم تحقق دولة الاحتلال التركي أهدافها في منبج والمناطق الأخرى، لجأت إلى استهداف المدنيين، وكل يومٍ تقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة، كي تدفع الشعب لهجرة مناطقه. أملت دولة الاحتلال التركي أن تحقق نتائج من هذه الهجمات، لكنها فشلت، وهذه المرة أيضاً استخدمت أسلوب نشر المعلومات الكاذبة عن طريق وزارة الدفاع.

إن أهداف نشر الأخبار الكاذبة هو فقط لتمهيد الأرضية والتحضير لشن الهجوم على المنطقة، ولتضع مخطط احتلالها موضع التنفيذ.

مؤخراً، ووفق ما نشرته وزارة دفاع دولة الاحتلال التركي من معلومات، فإنه يأتي في سياق الحرب الخاصة التي تشنها ضد شعبنا، ولا علاقة لها بالحقائق على الأرض إطلاقاً.

ادعاءاتها باستشهاد /13/ من مقاتلينا، في 25 و29 آب الماضي، وأيضاً في 4 أيلول الجاري، أثناء محاولات قواتنا في عفرين شن هجماتٍ على نقاط جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، هي مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ومثلما أوضحنا في بياناتنا السابقة أيضاً، لا يوجد تمركز لقواتنا في عفرين أو محيطها، ولم ننفذ أي عمليات ضد جيش الاحتلال التركي والمجموعات المرتبطة بها في هذه المنطقة.

أملنا من الرأي العام ألا يثق بأكاذيب دولة الاحتلال التركي، وألا يلتفت أحد إلى هذه المعلومات الملفقة والمضللة، وذلك من أجل السلامة الشخصية ولحماية المجتمع".

(س ر)