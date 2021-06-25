قسد: انتهاء حملة التمشيط في مدينة البصيرة باعتقال 22 إرهابي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص كشفت فيها عن نتائج حملة التمشيط التي أطلقتها مدة يومين في مينة البصيرة بريف دير الزور ضد خلايا داعش، وقال في بيانه:

"أنهت وحدات مكافحة الإرهاب وقوات الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة التمشيط في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي والتي استمرت نحو يومين متواصلين، تمكنت خلالها من القبض على 22 مرتزق من داعش وكشف مصنع لتصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة.

العملية التي انطلقت بمراقبة جويّة من التحالف الدولي، تكللت بالنجاح بعد تمكنها من إفشال عمليات إرهابية محتملة كانت الخلايا الإرهابية تقوم بالإعداد لها.

خلال اليوم الأول من العملية، اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب من اعتقال 17 إرهابياً ومتعاوناً معهم، كما تمكنت قوات الكوماندوس في اليوم الثاني من اعتقال خمسة آخرين كانوا يستخدمون منازل المدنيين للاختباء وتحويلها إلى مصانع للعبوات الناسفة، حيث كشفت القوات عددٍ من الأنفاق السريّة وخنادق للتمويه.

وحاولت خلايا التنظيم الإرهابي (داعش) في البلدة إثارة الفتن بين الأهالي لإعاقة حملة قواتنا، حيث ساعدت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتعاون الأهالي على نجاح العملية وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية ومنعها من الوصول إلى أهدافها الإرهابية.

وكانت خلايا داعش الإرهابية نفذت في 20 شباط الماضي عملية إرهابية بواسطة تفجير دراجة نارية مفخخة في سوق المدينة تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة آخرين بجروح.

تؤكد قوات سوريا الديمقراطية على حزمها في مواجهة داعش والقضاء على نشاطه وخلاياه الإرهابية ومنعها من الحصول على القدرة للقيام بالأعمال الإرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا".

(ل)

ANHA