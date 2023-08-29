قسد: عملية “تعزيز الأمن” تتعامل بحزم مع عناصر إجرامية في ريف دير الزور

وفي مستجدات عملية "تعزيز لأمن" ذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن "قوّات عملية “تعزيز الأمن” والتي أطلقتها قواتنا لملاحقة خلايا داعش والعناصر الإجرامية في دير الزور تتعامل بحزم مع أفعال إجرامية وأعمال القناصة وفرض الإغلاق على المؤسسات الخدمية الرسمية تقوم بها عناصر مطلوبة ومتورطة في الاتجار بالمخدرات ومستفيدة من أعمال تهريب الأسلحة في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي".

وأكدت القوات على "أداء مهامها بمواجهة أية محاولات لعرقلة العملية الأمنية لحين تحقيق أهدافها في القضاء على خلايا داعش واعتقال المتورطين في العمليات الإجرامية".