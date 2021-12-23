قسد: السيارة المفخخة التي أُبطل مفعولها كانت معدة للتفجير في مدينة الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية بياناً حول إبطال مفعول سيارة مفخخة في الحسكة جاء فيه:

"بتاريخ الـ 22 من كانون الأول الجاري، أبطلت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية مفعول سيارة مفخخة عائدة لمرتزقة داعش في بلدة الدشيشة، حيث كانت الخلايا الإرهابية تحاول إيصالها إلى مدينة الحسكة وتفجيرها هناك".

وأضاف البيان: "وحداتنا تمكنت من إفشال العديد من العمليات الإرهابية لمرتزقة داعش في الحسكة وأبو خشب والرقة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد عمليات ملاحقة وتعقب للعديد من الخلايا الإرهابية".

وأكد البيان "تتزامن محاولات داعش الإرهابية مع الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق متعددة في شمال وشرق سوريا، وأن قواتنا جاهزة للتصدي لتلك الهجمات وحماية شعبنا من جميع الأخطار".

(ف)