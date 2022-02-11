قسد: الجيش التركي قاتل الأطفال يحاول إخفاء حقيقته عبر الأخبار الكاذبة

أكدت قوات سوريا الديمقراطية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في التويتر باللغة الكردية، أن الجيش التركي المحتل يقصف المنطقة بالمدافع وبشكل يومي، مستهدفاً المدنيين. ومؤخراً فقد طفل حياته إثر القصف المدفعي الذي استهدف الطريق الواصل بين ناحيتي عامودا والدرباسية.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية أن جيش الاحتلال التركي قاتلُ الأطفال يحاول إخفاء حقيقته عبر تلفيق أخبار كاذبة، وفنّدت الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام التركي بأن 29 من مقاتلي قوات سوريا حاولوا شن هجوم، واستشهدوا، وقالت: "هي أخبار كاذبة، لا يوجد أي تحركات لقواتنا في تلك المنطقة".

(أ)

ANHA