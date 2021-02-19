قسد: الاحتلال التركي ينشر ادعاءات غير صحيحة لتبرير هجماته واحتلاله للمنطقة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً ردت فيه على مزاعم وزارة الدفاع للاحتلال التركي بأن مقاتلين من قسد حاولا الدخول صوب المناطق المحتلة من قبل تركيا شمال شرق سوريا، وقال المركز:

"نشرت وزارة الدفاع لدولة الاحتلال التركي، في 18 من شباط الجاري على موقعها الرسمي، أخباراً تدعي فيها أن اثنين من مقاتلينا أرادوا العبور إلى المناطق الواقعة تحت احتلالهم. إننا نؤكد بأن هذه المعلومات غير صحيحة. وإن دولة الاحتلال التركي بتصريحاتها هذه تحاول خلق الذرائع والحجج لتبرر هجماتها واحتلالها للمنطقة".

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ANHA