قسد: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون المدنيين في عين عيسى ويستعدون لهجمات جديدة

وجاء ذلك عبر بيان أصده المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، قال فيه:

"في الفترة الأخيرة كثفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتهم الصاروخية على خط عين عيسى وقرى كري سبي. وبشكل خاص في الأيام الثلاثة الأخيرة يتعرض مركز مدينة عين عيسى ومحيطها لقصف عنيف. في ذلك القصف يتم استهداف أهالي المنطقة. وفي القصف الذي حصل في ساعات صباح يوم أمس أصيب طفلان.

كما ازدادت تحركات وحشودات المرتزقة على خط قرية المالكية. ويقوم مرتزقة الاحتلال بأعمال إنشاء القواعد بالقرب من طريق M4 الدولي بمسافة كيلومترين ويحضرون للهجوم".

(م م)

ANHA