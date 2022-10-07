قسد: اعتقال أشخاص أخلّوا بالمعايير الأخلاقية لقواتنا

أصدرت القيادة العامّة لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة اليوم، بياناً إلى الإعلام والرَّأي العام حيال اعتقال أشخاص من قواتها أخلوا بمعاييرها الأخلاقية، جاء فيه:

"نُشِرَ في الآونة الأخيرة مقطع فيديو على وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، يَظهر فيه تَعرُّض شخص للتَّعذيب والإهانة في دير الزور.

نحن في قيادة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة تابعنا من جانبنا هذا الفيديو للتأكُّد من صحّته، وفتحنا تحقيقاً حياله. وفي النتيجة؛ اعتقلنا المتورِّطين في هذه الحادثة، وفتحنا التحقيق معهم فوراً.

إنَّنا في قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة؛ نؤكِّدُ لشعبنا والرَّأي العام، بأنَّ الأشخاص الذين لا يلتزمون بمعايير الحُرّيّة والأخلاق التي تأسَّست عليها قوّاتنا، فهم غير لائقين بالعمل ضمن صفوف (قسد)، وستتمُّ محاسبتهم.

وكما ناضلنا وكافحنا ضُدَّ تنظيم “داعش” الإرهابيّ والمُحتلّين لكي يحيا شعبنا ومجتمعنا بكرامة ونحافظ على حقوق المواطنين فيه؛ كذلك لن نتوانى في ملاحقة واعتقال المتورطين في مثل هذه التصرُّفات الشَّخصيّة اللا أخلاقيّة والبعيدة عن كُلِّ المعايير الثَّقافيّة والمجتمعيّة، وسنواصل نضالنا من أجل الحُرّيّة والدّيمقراطيّة".

(ف)