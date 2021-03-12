قسد: اعتقال الأشخاص مسؤولية المؤسسات القضائية وقوى الأمن الداخلي ولا علاقة لنا بها

منظمة مراسلون بلا حدود نشرت بيانًا في وقت سابق، ادّعت فيه أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 3 صحفيين في شمال وشرق سوريا.

قوات سوريا الديمقراطية نفت أي علاقة لها بهذا الأمر، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي على توتير باللغة الإنكليزية، مؤكدة أن هذه الأمور هي مسؤولية مؤسسات القضاء وقوى الأمن الداخلي.

وجاء في نص البيان:

"قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تصريح نُشر على موقعها يوم 8 مارس، إن قوات سوريا الديمقراطية قد اعتقلت 3 صحفيين في مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

ونحن كقوة عسكرية، نؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية غير مسؤولة عن فرض القانون ولا يجوز لها التصرف قانونيًّا ضد الأفراد.

العمل القانوني بخصوص الأفراد في شمال شرق سوريا هو مسؤولية المؤسسات القضائية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، وقواتنا ليست مسؤولة أو مرتبطة أو منخرطة في دعاوى الاعتقالات التي تم ذكرها من قبل منظمة مراسلون بلا حدود".

(د ج)

ANHA