ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد تطورات عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها القوات لملاحقة مرتزقة داعش والعناصر الإجرامية في ريف دير الزور.

وجاء في نص البيان:

"دخلت عملية “تعزيز الأمن” لملاحقة عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي والعناصر الإجرامية يومها الرابع، حيث تسير العملية وفق المخطط والأهداف المحددة لها، وبحساسية عالية، حيث توجه قواتنا شكرها وامتنانها لأهالي دير الزور والشخصيات الاجتماعية والأعيان الذين وقفوا إلى جانب قوات العملية وقدموا الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح المهمة منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية.

أثناء تقدم قوات العملية، اعترضت مجموعة من المسلحين دورية تابعة لقوّاتنا في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث نشبت اشتباكات بين قواتنا والمسلحين، استشهد خلالها أحد مقاتلينا واثنين من المدنيين.

إن قواتنا، في الوقت الذي تعبر فيه عن أسفها لاستشهاد المواطنين الاثنين، فإنها تؤكد على البدء بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة وملاحقة المتسببين والمتورطين واعتقالهم وإنزال أشد العقوبات بهم".