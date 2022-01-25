قسد وقوى الأمن الداخلي تداوي جرحى داعش الذين هاجموا سجن الصناعة

تمكنت وكالتنا من الوصول إلى إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية التي تحتجز فيها بعض من المرتزقة الذين ألقت القبض عليهم، خلال الأيام الـ 4 الماضية، خلال عمليات التمشيط لمحيط سجن غويران.

وتظهر المشاهد المصورة التي التقطتها وكالتنا 13 مرتزقاً مصاباً من خلايا داعش التي هاجمت السجن، وهم ممددون على الأرض، بعد تلقي العلاج وتضميد جروحهم.

وبحسب مراسلنا، نقلاً عن المسؤول عن مركز الاحتجاز الذي رفض الإفصاح عن اسمه، فإن المحتجزين هم من مرتزقة خلايا داعش التي هاجمت السجن، وممن ألقي القبض عليهم بعد إصابتهم، وتختلف جنسياتهم بين سوريين وعراقيين.

وتشهد مدينة الحسكة، منذ مساء الخميس من الأسبوع الفائت، اشتباكات قوية بين قوى الأمن الداخلي بمساندة قسد، وخلايا مرتزقة داعش المهاجمة من الخارج.

(أم)

ANHA