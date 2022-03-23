قسد ومجلس دير الزور المدني يستعدان للاحتفال بذكرى القضاء على داعش جغرافياً

بمناسبة القضاء على داعش جغرافياً، وتحرير آخر جيوبه في سوريا، "الباغوز" بالريف الشرقي لدير الزور، تتحضر قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور المدني في هذه الأثناء، للاحتفال في حقل العمر النفطي في دير الزور.

هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في الـ 23 من آذار عام 2019 تحرير بلدة الباغوز آخر معاقل مرتزقة داعش، بعد أن حررت آلاف المواطنين وأجبرت الآلاف من مرتزقة داعش ومن جنسيات مختلفة على الاستسلام.

وتوافد قادة قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور والعشرات من مقاتلي القوات إلى جانب أعضاء مجلس دير الزور المدني والمئات من أهالي المنطقة إلى مركز الاحتفال في ساحة الأكاديمية العسكرية لقسد في حقل العمر النفطي.

هذا ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الساعة 11:00.

وبحسب البرنامج؛ فإن الاحتفالية ستنطلق بقراءة بيان باسم قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس دير الزور المدني، وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، ووحدات حماية المرأة، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.

(أم)

ANHA