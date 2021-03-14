قسد توضح ملابسات ما جرى في مشفى الشحيل وتقدم الاعتذار لكوادره وتؤكد أنها ستقدم التعويضات

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد تعرض قواتهم لهجمات من قبل خلايا داعش في الشحيل وما رافقها من تفتيش قواتهم للمشفى، وجاء في البيان:

"في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر آذار الجاري تعرضت قواتنا لهجوم إرهابي من قبل عناصر يتبعون لتنظيم داعش في بلدة الشحيل شرق مدينة دير الزور، وفي الوقت ذاته تعرضت إحدى دورياتنا المؤازرة لنقل الجرحى والشهداء لكمين غادر بالقرب من مشفى الشحيل، ووفق المعلومات الميدانية التي أشارت إلى احتمالية وجود قتلى وجرحى من العناصر المهاجمة داخل المشفى.

تحركت إحدى دورياتنا باتجاه المشفى للتأكد من صحة الخبر خاصة وأن عدداً من الطلقات النارية التي استهدفت الدورية كان مصدرها من اتجاه مبنى المشفى وفق شهادات العناصر العسكرية.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية نعرب عن أسفنا لما تعرض له الكادر الطبي داخل المشفى من سوء المعاملة من قبل قواتنا وأيضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمشفى، ونؤكد على فتح تحقيق داخلي بحق العناصر التي دخلت المشفى بغية التفتيش لمحاسبتهم.

كما ونؤكد أننا سنقدم التعويضات اللازمة عن الأضرار التي لحقت بالمشفى.

إننا في قوات سوريا الديمقراطية ملتزمون بقانون النزاعات المسلحة (ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977)، القانون العرفي الدولي، القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998(2011) ونؤكد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول الآمن للرعاية الصحية وتقديمها".

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ANHA