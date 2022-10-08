قسد تتوسط للإفراج عن 3 عمال حكمت السلطات العراقية عليهم بالمؤبد 

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعضو القيادة العامة للقوات نوروز أحمد، العمال الثلاثة بعد الإفراج عنهم بوساطة من قسد.

بحسب الموقع الرسمي لقسد فقد كان "الشبان الثلاثة قد توجهوا إلى إقليم جنوب كردستان انطلاقاً من الأراضي التركية بعد هجوم داعش على مدينة كوباني أيلول 2014، حيث حصلوا على أوراق ثبوتية من السلطات هناك، وكذلك من بعثة الأمم المتحدة، واعتقلوا أثناء وجودهم في الجهة الغربية لمدينة الموصل، واقتيدوا إلى سجن الناصرية في محافظة ذي قار العراقية بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد".

وخلال الفترة الماضية تواصلت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية مع السلطات العراقية، حيث نجحت الوساطة بالإفراج عنهم.

القائد العام لقواتنا أكد خلال استقبال الشبان الثلاثة "على ضرورة البقاء في الوطن وتفضيله على الأماكن الأخرى والدفاع عنه وعدم الانجرار خلف الوعود الكاذبة للجهات التي لا تريد الخير للمنطقة وأبنائها".

(ل م)