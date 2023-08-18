قسد تثمن العقوبات الأمريكية ضد المرتزقة وتدعو إلى معاقبتهم وملاحقتهم

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بصدد العقوبات الأمريكية ضد عدد من متزعمي المرتزقة في عفرين وباقي المناطق المحتلة.

وجاء في البيان :"نرحب بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي الحمزات والعمشات الارهابيين ومتزعميهما، مع قناعتنا بقدرة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها.

وأضاف: "إن تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الأخير، كشف مرة أخرى فظاعة الممارسات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها بشمال سوريا وبشكل خاص في عفرين المحتلة".

اليان نوه إلى "إن الممارسات الإرهابية بحق السكان الأصليين ليست فردية إنما ممنهجة واستراتيجية تتم بأوامر من دولة الاحتلال التركي، والمتورط الأساسي في تلك الممارسات هي تركيا التي احتلت المنطقة وحولتها إلى مكان آمن للتنظيمات الإرهابية والإجرامية بما فيها داعش ودعمتها بكل السبل والوسائل لتنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري والاختطاف والاغتصاب والنهب والسلب، وحاولت توفير بيئة قانونية دولية تغطي على تلك الممارسات الإرهابية."

ودعت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها "كافة المنظمات الدولية المعنية إلى إزالة أسباب الإرهاب الممارس في المناطق المحتلة من قبل تركيا والمتمثل في الاحتلال نفسه وضمان المحاسبة العملية للمجرمين".