تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقبل يومين حاول ثلاثة مرتزقة تابعين لدولة الاحتلال التركي التسلل لمدينة عين عيسى حيث تصدى لهم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات وحدات حماية المرأة وأفشلوا محاولتهم ولاذ المرتزقة الثلاثة بالفرار وتركوا خلفهم دراجة نارية.

استولى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على الدراجة النارية التي كُتب على لوحتها "الدولة الإسلامية- ولاية الرقة" مما يؤكد مرة أخرى أن تركيا تحيي داعش من جديد في المناطق التي احتلتها، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هل يا ترى تم تغيير اسم داعش بعد هزيمته؟!.

(م م)

ANHA