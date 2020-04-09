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قسد تستولي على دراجة نارية من مرتزقة تركيا تحمل لوحة "الدولة الاسلامية- ولاية الرقة"

في إطار تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجمات مرتزقة الاحتلال التركي على مدينة عين عيسى وإفشالها استولى المقاتلون  على دراجة نارية مكتوب على لوحتها "الدولة الإسلامية – ولاية الرقة".
خبر 2020-04-09T17:30:00 مركز الأخبار

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقبل يومين حاول ثلاثة مرتزقة تابعين لدولة الاحتلال التركي التسلل لمدينة عين عيسى حيث تصدى لهم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات وحدات حماية المرأة وأفشلوا محاولتهم ولاذ المرتزقة الثلاثة بالفرار وتركوا خلفهم دراجة نارية.

استولى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على الدراجة النارية التي كُتب على لوحتها "الدولة الإسلامية- ولاية الرقة" مما يؤكد مرة أخرى أن تركيا تحيي داعش من جديد في المناطق التي احتلتها، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا هل يا ترى تم تغيير اسم داعش بعد هزيمته؟!.

(م م)

ANHA


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