قسد تستقبل مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، أمس السبت، إن "القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، استقبل بعد ظهر اليوم، مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ترأسهم السيد إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى".

وحسب الموقع، فإن الجانبين عقدا اجتماعاً مطولاً بخصوص الأوضاع الأخيرة في المنطقة وسوريا، وأكد الوفد الأمريكي خلاله على أهمية الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة وسوريا بشكل عام، وكذلك مواصلة الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش.

كما تم التباحث حول الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها شمال وشرق سوريا وسبل زيادة تقديم الدعم الإنساني لها؛ بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفقاً للموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية.

(س ر)