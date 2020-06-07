قسد تستمر بحملة ردع الإرهاب وتستعد للدخول في المرحلة الثالثة

تستمر قوات سوريا الديمقراطية، بالتقدم والقضاء على خلايا مرتزقة داعش، في إطار حملة ردع الإرهاب التي أطلقتها بناء على نداءات من وجهاء عشائر الحسكة ودير الزور لتخليصهم من عناصر خلايا داعش التي زادت من نشاطها في الفترة الأخيرة.

الحملة دخلت يومها الرابع وحققت نتائج كبيرة وتمكن المقاتلون والمقاتلات من اعتقال أكثر من 50 عنصراً من الخلايا منذ انطلاقتها، وذلك بحسب بيان رسمي من قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وبحسب ما نقله مراسلنا من قادة المحاور العسكرية فإن قواتهم تستعد لترتيب المحاور الأربع، للبدء بالمرحلة الثالثة، والتي ستشمل تمشيط القرى في الريف الشمالي الشرقي لمنطقة دير الزور.

هذا والجدير ذكره أن المرحلة الأولى من الحملة حققت نتائجها في الريف الجنوبي للحسكة، فيما تقدمت القوات وضمن مرحلتها الثانية في صحراء دير الزور باتجاه الحدود العراقية – السورية.

(أ ح/سـ)

ANHA